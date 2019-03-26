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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Апреля, 01:15 |
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Бизнесменам Хабаровского края предлагают принять участие в ежегодном конкурсе "Предприниматель года"
В регионе проходит XXIII краевой ежегодный конкурс среди бизнесменов. Заявки на участие принимаются до 10 апреля. Награждение победителей состоится в преддверии профессионального праздника – Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- В крае стало доброй традицией отмечать достижения лучших предпринимателей, социально-экономические показатели и активная гражданская позиция которых заслуживают уважения. Из года в год конкурсное движение развивается. Для участников – это дополнительные номинации, актуальная деловая программа. Для победителей и призеров – видеосъемка историй успеха и широкое освещение в СМИ, социальных сетях, сертификаты на участие в бизнес-тренингах и мастер-классах, – отметили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства.
В этом году совет по предпринимательству края совместно с Центром оказания услуг предпринимателям "Мой бизнес" проведут внеконкурсный этап. В его рамках участники конкурса смогут оценить свои неспециализированные навыки, так называемые softskills, пообщаться, обменяться опытом работы и идеями для развития.
Для участия в краевом конкурсе кандидатам необходимо предоставить в министерство документы и заявку. Перечень документов и условия конкурса размещены на портале малого и среднего бизнеса Хабаровского края. По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 40-24-36, 40-24-43.
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