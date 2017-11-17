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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровском крае предпринимателям расширят доступ к электронным торгам
Стратегию управления государственными закупками обсудили в Хабаровском крае. Круглый стол «Государственный заказ, банкротство, приватизация и электронные торги: экономическая стратегия – 2017» объединил свыше 130 представителей среднего и малого бизнеса, компаний – поставщиков крупнейших заказчиков, органов исполнительной власти и подведомственных учреждений, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Участие в заседании приняли первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка, заместитель Председателя Правительства края – министр экономического развития края Виктор Калашников, генеральный директор АО «Российский аукционный дом» Андрей Степаненко.
Как сообщил Виктор Калашников, с начала года между крупными заказчиками и субъектами малого и среднего бизнеса края было заключено договоров на сумму более 9 млрд рублей, что на 40 % больше, чем за весь 2016 год. Вместе с тем, министр отметил, что в регионе имеется ряд проблем в закупочной деятельности. Так, в Хабаровском крае остается высокой доля закупок, осуществляемых у единственного поставщика, не растет показатель количества участников закупок, приходящихся на одну закупку, не решен вопрос кооперации крупного и малого бизнеса в сфере закупок.
Участники заседания отметили высокую значимость для экономики региона решения задач по расширению доступа предпринимателей края к электронным торгам, в том числе государственным и муниципальным закупкам, а также к закупкам, проводимым в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
В рамках круглого стола обсудили вопросы правового регулирования рынка госзакупок и перспективы развития электронных торгов.
Напомним, актуальные вопросы проведения закупок включены в повестку ежегодной конференции «День поставщика РусГидро», которая пройдет 8 декабря. К участию в ней привлечены крупные поставщики холдинга в целях организации их сотрудничества с субъектами малого и среднего предпринимательства края.
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