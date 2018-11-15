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04 Декабря 2018, 18:04 | Регион сегодня |

Муниципальный автопарк Хабаровска пополнился новыми автобусами на газовом ходу

Мэрия Хабаровска приобрела 15 автобусов на газовом ходу отечественной марки "Волгобас"

В ближайшее время они выйдут на линию и заменят устаревшие автобусы, обслуживающие маршрут №1 столицы Дальневосточного федерального округа.

На покупку этих автобусов из городской казны было выделено около 88 миллионов рублей. Как сообщил начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый, теперь, вместе с приобретенными машинами, автобусный парк города насчитывает 77 единиц транспорта, работающего на газе, 23 из которых – муниципальные. «Процесс обновления муниципального подвижного состава идет сейчас такими темпами, которых раньше никогда не было, и мы обязательно продолжим закупку техники", - отметил он.

Сергей Суковатый объяснил журналистам, что согласно федеральному законодательству, мэрия имеет право закупать только транспортные средства, произведенные в евразийском пространстве. "Из всех представленных линеек машины марки «Волгобас» наиболее соответствуют нашим требованиям», - сказал он.

Машины вместимостью 65 пассажиров комфортны и хорошо приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. Также они очень экономичны и экологичны. Затраты на топливо для транспорта, работающего на газе, значительно ниже, чем для заправляющегося дизельным топливом. Экономия составляет порядка 500 тысяч рублей в год только с одного автобуса.

Данное преимущество метана оценили не только муниципальные, но и частные перевозчики. К примеру, один из индивидуальных предпринимателей закупил партию из 30 машин на газовом ходу – они прибудут в Хабаровск вскоре. Десять из них он планирует выпустить на линию уже в канун Нового года.

Проблем с заправкой в городе тоже нет: имеются передвижные заправочные комплексы, а в ближайшее время откроется и стационарная заправка на улице Карла Маркса, в районе Центрального кладбища. Будем стремиться перевести весь городской пассажирский транспорт, как муниципальный, так и частный, на газомоторное топливо.

«Сохранить в городе муниципальный транспорт, обновить и пополнить его парк – одна из наших главнейших задач. Мы и дальше будем двигаться в этом направлении. Обновление коснется не только автобусного парка, но и подвижного состава электротранспорта: троллейбусы и трамваи в Хабаровске были, есть и будут, хоть это и очень дорогое удовольствие. Сегодня МУП «ГЭТ» работает стабильно: регулярно отчисляет налоги, сотрудники обеспечены рабочими местами, своевременно получают зарплату. У предприятия есть перспективы для развития», - сказал Сергей Кравчук.

Олег Кульгин, фото пресс-службы мэрии.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: автобусы  транспорт 


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