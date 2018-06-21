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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:43 |
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Хабаровский край поборется за заказы на строительство рыболовецкого флота
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в заседании по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса ДФО. Совещание с главами дальневосточных регионов провел заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.
Участники встречи обсудили перспективы строительства рыболовецкого флота для Дальнего Востока. Еще в феврале этого года Правительство РФ установило специальный механизм - так называемые «квоты под киль». Инвесторы, решившие разметить заказы на строительство кораблей в России, получат дополнительные квоты, которые называются «инвестиционными». Их можно совмещать с другими квотами добычи для промышленного или прибрежного рыболовства в течение двух лет подряд в объёме не менее 70% совокупного объёма инвестиционных квот, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
«По этой программе заявлено к строительству 10 рыбоперерабатывающих заводов, 9 судов для Дальнего Востока, - отметил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. - Но суда будут изготовлены не на территории ДФО, что не очень хорошо. Поэтому я уже дал поручение Объединенной судостроительной корпорации проработать механизмы стимулирования инвесторов. Кроме того, на совещании мы обсудили выделение новых инвестиционных квот на добычу краба. Поэтому рассчитываем на строительство краболовных судов. Также ждем выполнения поручения Правительство РФ о строительстве серии среднетонажных судов для вылова сельди и минтая. Все эти заказы могут быть размещены на Дальнем Востоке».
В свою очередь Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт сообщил, что регион будет бороться за получение этих заказов. В крае есть два крупных завода - Хабаровский и Комсомольский -, которые готовы строить корабли такого класса.
«Часть проектов подходит под возможности наших судостроительных предприятий. В частности есть заказ от 35 рыбопромышленников Камчатки, которым нужны суда для лова краба. По этой заявке мы будем предлагать свои варианты. И здесь очень важна возможность государственного поручительства. На совещании мы обсудили возможность компенсации инвесторам возможных рисков при размещении заказов на дальневосточных верфях. Если инициативу одобрят, то решать этот сложный вопрос станет намного проще» , - сказал Вячеслав Шпорт.
Также на совещании обсудили новый механизм работы региональных комиссий по анадромным рыбам, которые возглавляют губернаторы регионов. Раньше 2/3 их состава составляли федеральные эксперты. Росрыболовство согласилось поменять порядок и распределять места между региональными и федеральными представителями пополам.
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