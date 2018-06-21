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05 Июля 2018, 10:15 | Регион сегодня |

В Хабаровском крае создадут центры содействия строительству

Наиболее уязвимым для региона показателем Национального рейтинга стало прохождение процедуры разрешения на строительство

В Камчатском крае состоялось заседание совета при полпреде, в ходе которого дальневосточные губернаторы и представители федеральных структур обсудили ряд вопросов, связанных с развитием экономики округа. Одной из тем стала работа регионов по улучшению делового и инвестиционного климата и укрепление позиций в Национальном рейтинге.

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев напомнил, что перед регионами Дальнего Востока стоит задача, поставленная Президентом России, - войти в ТОП-30 Национального рейтинга.

«Самую главную оценку деловому климату дает бизнес. Заходя на территорию, он рискует своими деньгами. Сегодня на Дальний Восток приходится 30% от всех прямых иностранных инвестиций, приходящих в Россию. Это хороший показатель, который говорит о том, что условия ведения бизнеса в макрорегине улучшаются. Тем не менее, эту работу надо продолжать и делать все, чтобы наши регионы были в верхней части рейтинга», - отметил Юрий Трутнев.

Хабаровский край в этом году стал лидером среди субъектов ДФО, заняв 18-ю позицию в рейтинге. О работе властей региона, а также о дальнейших шагах по улучшению деловой среды на заседании совета рассказал Губернатор Вячеслав Шпорт.

Он подчеркнул, что все изменения по работе власти с бизнесом основываются, прежде всего, на предложениях самих предпринимателей. Для этого созданы эффективные каналы «обратной связи». Вячеслав Шпорт отметил, что в правительстве края намерены двигаться дальше. В ближайшее время в системе поддержки бизнеса произойдет ряд изменений. Так, по предложению предпринимателей, решено объединить краевые организации поддержки бизнеса и инвесторов и определить единые стандартов обслуживания. Пока в регионе действует несколько региональных фондов и агентств, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

Продолжится модернизация патентной системы налогообложения, изменения в этой сфере также инициировали деловые объединения. В среднем на треть была сокращена стоимость патента для самозанятых, введена дифференциация по районам. В результате за первую половину этого года количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему, выросло на 10 %. А сумма налоговых поступлений по патентам увеличилась на 27 %.

Также продолжится работа по наиболее уязвимым для региона показателям Национального рейтинга, в первую очередь – прохождение процедуры разрешения на строительство. Предлагается создать центры содействия строительству в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

«На базе таких центров мы вводим жесткую систему "исчерпывающих процедур". Формально такой реестр вроде существует. Но не эффективен. Год назад, по городу Хабаровску, по результатам общественных аудитов, было исключено 12 излишних процедур. Тем не менее, понемногу разными способами исключенные процедуры заменяются новыми», - отметил Вячеслав Шпорт.

Также глава региона отметил, что предстоит дальнейшая работа по оптимизации контрольно-надзорных мероприятий. Она будет вестись в тесном взаимодействии с представительствами федеральных структур в регионе.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: Хабаровский край  строительство 


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