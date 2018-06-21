|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 05 Июля, 21:43 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Хабаровском крае создадут центры содействия строительству
В Камчатском крае состоялось заседание совета при полпреде, в ходе которого дальневосточные губернаторы и представители федеральных структур обсудили ряд вопросов, связанных с развитием экономики округа. Одной из тем стала работа регионов по улучшению делового и инвестиционного климата и укрепление позиций в Национальном рейтинге.
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев напомнил, что перед регионами Дальнего Востока стоит задача, поставленная Президентом России, - войти в ТОП-30 Национального рейтинга.
«Самую главную оценку деловому климату дает бизнес. Заходя на территорию, он рискует своими деньгами. Сегодня на Дальний Восток приходится 30% от всех прямых иностранных инвестиций, приходящих в Россию. Это хороший показатель, который говорит о том, что условия ведения бизнеса в макрорегине улучшаются. Тем не менее, эту работу надо продолжать и делать все, чтобы наши регионы были в верхней части рейтинга», - отметил Юрий Трутнев.
Хабаровский край в этом году стал лидером среди субъектов ДФО, заняв 18-ю позицию в рейтинге. О работе властей региона, а также о дальнейших шагах по улучшению деловой среды на заседании совета рассказал Губернатор Вячеслав Шпорт.
Он подчеркнул, что все изменения по работе власти с бизнесом основываются, прежде всего, на предложениях самих предпринимателей. Для этого созданы эффективные каналы «обратной связи». Вячеслав Шпорт отметил, что в правительстве края намерены двигаться дальше. В ближайшее время в системе поддержки бизнеса произойдет ряд изменений. Так, по предложению предпринимателей, решено объединить краевые организации поддержки бизнеса и инвесторов и определить единые стандартов обслуживания. Пока в регионе действует несколько региональных фондов и агентств, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Продолжится модернизация патентной системы налогообложения, изменения в этой сфере также инициировали деловые объединения. В среднем на треть была сокращена стоимость патента для самозанятых, введена дифференциация по районам. В результате за первую половину этого года количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему, выросло на 10 %. А сумма налоговых поступлений по патентам увеличилась на 27 %.
Также продолжится работа по наиболее уязвимым для региона показателям Национального рейтинга, в первую очередь – прохождение процедуры разрешения на строительство. Предлагается создать центры содействия строительству в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
«На базе таких центров мы вводим жесткую систему "исчерпывающих процедур". Формально такой реестр вроде существует. Но не эффективен. Год назад, по городу Хабаровску, по результатам общественных аудитов, было исключено 12 излишних процедур. Тем не менее, понемногу разными способами исключенные процедуры заменяются новыми», - отметил Вячеслав Шпорт.
Также глава региона отметил, что предстоит дальнейшая работа по оптимизации контрольно-надзорных мероприятий. Она будет вестись в тесном взаимодействии с представительствами федеральных структур в регионе.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
- В ТОСЭР "Комсомольск" для резидентов площадки "Парус" готовят инфраструктуру
- Советско-Гаванский район включили в зону Свободного порта Владивосток
- В Хабаровском крае создадут центры содействия строительству
- Хабаровский край поборется за заказы на строительство рыболовецкого флота
- Хабаровский край выделил еще 21 млн рублей начинающим фермерам
- Чистая прибыль АО "Хабаровский аэропорт" за 2017 год составила 1 млрд 235,5 млн рублей
- Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре
- В Хабаровске завершился Национальный Лесной форум
- ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.