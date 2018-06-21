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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:42 |
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Советско-Гаванский район включили в зону Свободного порта Владивосток
Президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о расширении территории Свободного порта Владивосток (СПВ) в Хабаровском крае. Теперь режим порто-франко будет действовать в Советско-Гаванском районе. Это позволит создать дополнительные условия для реализации инвестиционных проектов.
Потенциальные резиденты собираются реализовать в районе 15 проектов с объемом инвестиций свыше 54 млрд рублей. Их специализация – логистика, сельское хозяйство, рыбопереработка, воспроизводство водно-биологических ресурсов, стивидорная деятельность, переработка минеральных ресурсов и другие. Планируется, что на новых предприятиях будет создано более 1800 рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Как ранее отмечали в министерстве по развитию Дальнего Востока, соответствующий законопроект был разработан по заявкам инвесторов. 21 июня документ утвердили депутаты Государственной думы РФ, 27 июня – Совет Федерации
Напомним, до включения Советско-Гаванского района в зону СПВ, режим порто-франко действовал на территории 21 муниципалитета Приморского края, Камчатки, Хабаровского края, Сахалинской области и Чукотки. Сейчас дополнительно прорабатывается вопрос о включении в преференциальную зону Комсомольска-на-Амуре.
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