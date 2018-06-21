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В ТОСЭР "Комсомольск" для резидентов площадки "Парус" готовят инфраструктуру
На территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" продолжается строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Площадка "Парус" станет местом расположения производственных помещений для резидентов, планирующих реализацию проектов по программе локализации государственных корпораций.
Общая площадь двух производственных зданий составляет 2800 квадратных метров. Возведение объектов здесь началось в конце апреля этого года. Они будут обеспечены всей необходимой инженерной инфраструктурой, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Потенциальными арендаторами производственных помещений выступают две компании. Одна из них – ООО «Пакс-Восток», планирующая реализовать проект по производству элементов бортовой кабельной сети и электрических распределительных устройств для авиационной техники. Другой резидент ООО «Скиф-М ДВ» разработал проект по производству твердосплавного инструмента новых поколений для авиационно-космических материалов.
ТОСЭР «Комсомольск» создана Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2015 года № 628. Предполагаемая специализация территории - создание высокотехнологичных производств.
На сегодняшний день статус резидентов имеют три инвестора. Среди них – ООО «Индустриальный парк «Парус» с проектом по созданию и развитию индустриального парка, АО «Промтех-на-Амуре», планирующий производить бортовые кабельные сети, трубопроводы и создать механообрабатывающего производства для авиационной промышленности, а также компания ООО «Дальстальиндустрия» с проектом по строительству завода по изготовлению металлоконструкций линии горячего оцинкования. Общий объем заявленных инвестиций составляет более 1,7 млрд рублей. Предприятия планируют создать более 600 новых рабочих мест.
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