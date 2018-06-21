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05 Июля 2018, 13:14 | Регион сегодня |

На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов

Одно из главных деловых мероприятий страны пройдет во Владивостоке с 10 по 16 сентября

Губернатор края Вячеслав Шпорт принял участие в заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, которое прошло в Камчатском крае. Одним из вопросов повестки стала подготовка к проведению Четвертого Восточного экономического форума. Традиционно, одно из главных деловых мероприятий страны пройдет во Владивостоке с 10 по 16 сентября.

Под председательством вице-премьера Правительства РФ Юрия Трутнева участники совета обсудили деловую и культурную повестку ВЭФ, готовность дальневосточных регионов.

Отмечалось, что основная часть дискуссий будет касаться исполнения поручений главы государства по ускоренному развитию Дальнего Востока. Этой теме будет посвящено заседание Президиума Государственного совета РФ, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

Основное внимание в рамках деловой повестки будет уделено реализации национальных проектов в сфере демографии, здравоохранения, образования и науки, культуры, создания комфортной городской среды.

Речь также пойдет о предоставлении дальневосточных гектаров, привлечении высококвалифицированных рабочих кадров, работе с инвесторами в рамках льготных режимов ТОСЭР и Свободный порт. Широко будет представлен инвестиционный потенциал дальневосточных регионов. Хабаровский край заявил 15 проектов в различных отраслях.

«Они тщательно проработаны. Мы гарантируем нашим потенциальным российским и иностранным партнерам высокий потенциал всех проектов, а также комплексное сопровождение. Хабаровский край занимает лидирующие позиции в стране по созданию благоприятных условий для бизнеса. Это подтвердил очередной рейтинг Агентства стратегических инициатив. Мы вошли в 20-ку лучших регионов. Набранные темпы сбавлять не намерены, а наоборот - будем адресно работать по «болевым точкам» рейтинга, улучшая свои позиции», - отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.

Так, Хабаровский край планирует презентовать потенциальным инвесторам идеи по созданию оптово-распределительного агропромышленного парка, модернизации горнолыжного комплекса «Холдоми (ООО «Флагман»), созданию Дальневосточного центра переработки древесины (ООО "УК «РФП Групп»), деревообрабатывающих мощностей (ООО «Логистик Лес»), строительству в морском порту Ванино транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля (АО «ВаниноТрансУголь»), терминала по перевалке сжиженного углеводородного газа (АО «Прайм»).

Краевые власти также готовы продемонстрировать участникам ВЭФ проекты по созданию птицекомплекса по выращиванию и переработке мяса индейки (АО «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат»), модернизации производственного комплекса группы компаний «Дальэнергомаш», строительству центра протонно-лучевой терапии и аквапарка в Хабаровске.

Окончательный список проектов от дальневосточных субъектов Минвостокразвития РФ представит в начале августа.

Как и в прошлом году, Хабаровский край будет активно представлен в рамках фестиваля «Улица Дальнего Востока». Здесь появится павильон региона. Он будет оформлен в виде макета самолета. Гостям с помощью современных мультимедийных средств продемонстрируют достижения в области промышленности, инвестиционные возможности, туристический потенциал края, комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре.

«Я доволен проектом «Улица Дальнего Востока». Это уникальная возможность продемонстрировать свою территорию международному сообществу, многочисленным гостям форума. С каждым годом экспозиции регионов становятся все более яркими и насыщенными. В 2017 году всех впечатлил Хабаровский край. В этом ждем интересных идей от других регионов», - сказал Юрий Трутнев.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: Хабаровск  ВЭФ  инвестпроекты  Владивосток 


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