|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 05 Июля, 21:20 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
Губернатор края Вячеслав Шпорт принял участие в заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, которое прошло в Камчатском крае. Одним из вопросов повестки стала подготовка к проведению Четвертого Восточного экономического форума. Традиционно, одно из главных деловых мероприятий страны пройдет во Владивостоке с 10 по 16 сентября.
Под председательством вице-премьера Правительства РФ Юрия Трутнева участники совета обсудили деловую и культурную повестку ВЭФ, готовность дальневосточных регионов.
Отмечалось, что основная часть дискуссий будет касаться исполнения поручений главы государства по ускоренному развитию Дальнего Востока. Этой теме будет посвящено заседание Президиума Государственного совета РФ, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Основное внимание в рамках деловой повестки будет уделено реализации национальных проектов в сфере демографии, здравоохранения, образования и науки, культуры, создания комфортной городской среды.
Речь также пойдет о предоставлении дальневосточных гектаров, привлечении высококвалифицированных рабочих кадров, работе с инвесторами в рамках льготных режимов ТОСЭР и Свободный порт. Широко будет представлен инвестиционный потенциал дальневосточных регионов. Хабаровский край заявил 15 проектов в различных отраслях.
«Они тщательно проработаны. Мы гарантируем нашим потенциальным российским и иностранным партнерам высокий потенциал всех проектов, а также комплексное сопровождение. Хабаровский край занимает лидирующие позиции в стране по созданию благоприятных условий для бизнеса. Это подтвердил очередной рейтинг Агентства стратегических инициатив. Мы вошли в 20-ку лучших регионов. Набранные темпы сбавлять не намерены, а наоборот - будем адресно работать по «болевым точкам» рейтинга, улучшая свои позиции», - отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.
Так, Хабаровский край планирует презентовать потенциальным инвесторам идеи по созданию оптово-распределительного агропромышленного парка, модернизации горнолыжного комплекса «Холдоми (ООО «Флагман»), созданию Дальневосточного центра переработки древесины (ООО "УК «РФП Групп»), деревообрабатывающих мощностей (ООО «Логистик Лес»), строительству в морском порту Ванино транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля (АО «ВаниноТрансУголь»), терминала по перевалке сжиженного углеводородного газа (АО «Прайм»).
Краевые власти также готовы продемонстрировать участникам ВЭФ проекты по созданию птицекомплекса по выращиванию и переработке мяса индейки (АО «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат»), модернизации производственного комплекса группы компаний «Дальэнергомаш», строительству центра протонно-лучевой терапии и аквапарка в Хабаровске.
Окончательный список проектов от дальневосточных субъектов Минвостокразвития РФ представит в начале августа.
Как и в прошлом году, Хабаровский край будет активно представлен в рамках фестиваля «Улица Дальнего Востока». Здесь появится павильон региона. Он будет оформлен в виде макета самолета. Гостям с помощью современных мультимедийных средств продемонстрируют достижения в области промышленности, инвестиционные возможности, туристический потенциал края, комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре.
«Я доволен проектом «Улица Дальнего Востока». Это уникальная возможность продемонстрировать свою территорию международному сообществу, многочисленным гостям форума. С каждым годом экспозиции регионов становятся все более яркими и насыщенными. В 2017 году всех впечатлил Хабаровский край. В этом ждем интересных идей от других регионов», - сказал Юрий Трутнев.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
- В ТОСЭР "Комсомольск" для резидентов площадки "Парус" готовят инфраструктуру
- Советско-Гаванский район включили в зону Свободного порта Владивосток
- В Хабаровском крае создадут центры содействия строительству
- Хабаровский край поборется за заказы на строительство рыболовецкого флота
- Хабаровский край выделил еще 21 млн рублей начинающим фермерам
- Чистая прибыль АО "Хабаровский аэропорт" за 2017 год составила 1 млрд 235,5 млн рублей
- Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре
- В Хабаровске завершился Национальный Лесной форум
- ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.