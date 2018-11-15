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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Более 48 тысяч жителей Хабаровского края предпенсионного возраста смогут пройди переобучение
Программу переподготовки и повышения квалификации для людей предпенсионного возраста разработали в Хабаровском крае
Со следующего года в Хабаровском крае начнется переобучение людей предпенсионного возраста.
Разработать программу рекомендовали всем субъектам в Министерстве труда и соцзащиты России, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
По подсчетам специалистов пройти переподготовку смогут более 48 тысяч человек по различным специальностям в приоритетных отраслях экономики. При этом в их числе как трудоустроенные, так и безработные жители, которым до выхода на пенсию не хватает пяти лет и менее.
Финансирование программы идет по линии федерального бюджета в рамках национального проекта «Старшее поколение». Хабаровский край получит более 35 млн рублей. 2 млн рублей выделено на софинансирование из краевого бюджета.
- Одним из нововведений программы станет выделение субсидий работодателям, которые самостоятельно будут решать вопрос повышения квалификации своих сотрудников. На каждого из специалистов они смогут получить до 30 тысяч рублей. Параллельно работа будет вестись и в центрах занятости населения, - отметила заместитель председателя комитета по труду и занятости населения края Татьяна Матеко.
Сейчас на предприятиях Хабаровского края официально трудоустроены 19 тысяч 800 жителей предпенсионного возраста. Наибольшее их число - в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Сейчас в регионе проводится опрос для определения количества желающих пройти переобучение. Программа стартует в феврале следующего года.
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