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05 Декабря 2018, 15:37 | Регион сегодня |

Бюджет Хабаровского края прошел третье чтение

На 2019 год расходы краевой казны планируется сократить на 11 процентов

В ходе третьего чтения основные параметры бюджета на 2019 год оказались существенно урезанными по сравнению со вторым чтением. Доходы  утверждены в сумме 95,7 млрд руб., расходы – 103,8 млрд руб., дефицит бюджета – 8,1 млрд руб., предельный объем государственного долга края – 74,3 млрд руб.

Напомним, что тогда доходы планировались в размере 102 млрд рублей, расходы – 115,3 млрд рублей, дефицит составлял 13,2 млрд рублей.

Как объяснил заместитель председателя бюджетного комитета Закдумы Егор КАЛИНИН, корректировка вызвана уточнением межбюджетных трансфертов.

Если в 2018 году общая сумма федеральных субсидий краевой казне составила 28 млрд. руб., то сейчас она просматривается в размере 21 млрд. руб.

Характеризуя документ, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр финансов края Александр КАЦУБА заявил, что главная особенность краевого бюджета на предстоящие три года – оптимизация расходов. На 2019 год расходы краевой казны планируется сократить на 11 процентов.

«Не подлежат сокращению страховые взносы, расходы дорожного фонда и на реализацию инвестпроекта «Автомобильная дорога «Обход Хабаровска», расходы по обслуживанию госдолга, траты на адресные инвестиционные проекты, на резервный фонд и другие», - отметил главный финансист края, добавив, что в 2019 году в полном объеме будут выполнены все публичные обязательства перед жителями Хабаровского края.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: бюджет  доходы 


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