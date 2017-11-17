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В Хабаровске показательно задержали работодателя за невыплату зарплаты
«Руководитель водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили ДВК в пресс-службе силового ведомства.
Заседание межведомственной рабочей группы по противодействию преступлений в сфере невыплаты заработной платы проходило в понедельник в актовом зале следкома по председательством начальника хабаровского управления Павла Решетникова. В совещании принимали участие руководитель Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Сергей Помозов, первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края Василий Шихалёв, руководитель УФНС России по Хабаровскому краю Сергей Ефремов, представители Государственной инспекции труда Хабаровского края, прокуратуры Хабаровского края, Управления Росреестра Хабаровского края, УФССП по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
В ходе заседания были заслушаны руководители и арбитражные управляющие предприятий, имеющих задолженность по выплате заработной платы, которые доложили о конкретных мерах, направленных на ее погашение.
Выступил с отчетом на этом заседании и руководитель предприятия ООО «ПромСтрой», подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Сотрудники предприятия выполнили монтажные работы на объектах, расположенных на территории Камчатского края, но до сих пор не получили денежные средства. Долг перед 53 работниками составляет 625 тысяч рублей.
«Учитывая вышеизложенное, а также пассивную позицию руководителя предприятия по погашению задолженности, нежелание принятия мер по скорейшему решению финансовых проблем своих работников, следствием принято решение о его задержании», - сообщает пресс-служба следкома.
Напомним, что решение о переводе межведомственной комиссии по невыплате зарплаты под юрисдиуцию следкома было принято совсем недавно. До этой поры формально комиссия действовала при губернаторе Хабарвоского края. Однако ситуация с задолженность по зарплате по Хабаровскому краю и в целом по стране заставила вышестоящие власти поменять акценты.
Хабаровский край является одним из лидеров в стране по этому показателю. На конец ноября задолженность составляла 567,7 миллиона рублей. С октября она выросла почти на 140 миллионов. Основные должники являются предприятиями строительной отрасли. Например, Главное военностроительное управление № 6 по состоянию на 30 ноября задолжало работникам 406 миллионов. Более 100 миллионов рублей составляет долг АО «Дальмостострой».
«Неотвратимость уголовной ответственности ждет каждого нерадивого работодателя, допустившего нарушения трудовых прав работников, невзирая на его положение и статус», - резюмируют историю с задержанием директора «Промстроя» в следкоме по Хабаровскому краю. Независимые наблюдатели связывают ужесточение позиции силовых структур в вопросах невыплаты зарплат с началом предвыборной кампании Президента России и стремлением властей возложить ответственность за ситуацию с долгами на работодателей.
Олег Кульгин.
Фото пресс-службы УСКР по Хабаровскому краю.
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