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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровском крае просчитали развитие экономики до 2025 года
«С учетом частных инвестиций суммарная стоимость комплексного плана до 2025 года составляется порядка 1,5 трлн рублей», – сообщил глава министр Виктор Калашников.
Документ состоит из двух разделов: мероприятия общерегионального значения и опора на основные центры экономического роста. Общерегиональные мероприятия, включенные в комплексный план, направлены на улучшение инвестиционного климата. В проект плана «забито» 126 частных инвестиционных проектов суммарной стоимостью около 1 трлн рублей. Уже реализуются проекты на 310 млрд рублей, остальные планируется проработать с точки зрения привлечения инвестиций. В. Калашников отметил, что в регионе созданы для этого базовые условия.
«Официально зарегистрировано 44 резидента территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), объем инвестиций составляет около 50 млрд рублей, набирается пул инвесторов. Сейчас основной вопрос, требующий решения – подготовка площадок ТОСЭР», - отметил министр.
Также в крае сформировано пять центров экономического развития: агломерации Хабаровская, Комсомольск-на-Амуре – Амурск – Солнечный, Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел, Верхнебуреинский и Николаевский центры развития. Сегодня обозначилась проблема дисбаланса производственных мощностей и трудовых ресурсов в Ванино и Советской Гавани. Сюда идут крупные инвесторы, готовые вкладываться в серьезные промышленные и логистические проекты. Однако, по мнению В. Калашникова, одновременно с этим требуются и серьезные затраты в производственную инфраструктуру и решение социальных вопросов, иначе в этой агломерации не хватит трудовых ресурсов», – объясняет Виктор Калашников.
Вице-спикер регионального парламента Юрий Матвеев в связи с этим отметил необходимость разработки отдельных программ для каждой агломерации. «Когда мы сделаем краеугольные программы по каждой агломерации с главными направлениями действий, и они точно также будут активно осуждаться, как и развитие города Комсомольска, тогда мы сможем совместно выстроить работу по данным направлениям», - подчеркнул он.
На внеочередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края комплексный план принят в качестве законопроекта в первом чтении, сообщили ДВК в пресс-службе ведомства.
Олег КУЛЬГИН.
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