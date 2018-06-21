|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 06 Июля, 21:43 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Хабаровском крае подведены итоги рекордной лососевой путины
Для сравнения, в 2015 году, который также считался рекордным, вылов составил 67 тысяч тонн.
Такие данные были озвучены на совещании, прошедшем под председательством зампреда правительства края – министра природных ресурсов края Александра Ермолина. Речь шла об итогах лососевой путины 2016 года, а также о ситуации в рыбопромысловой отрасли региона.
Как отметил Александр Ермолин, по объему вылова край продолжает занимать 4 место в ДФО, доля его увеличилась с 8% в 2010 году до 11% в 2015 году. В Российской Федерации регион не только повысил свой рейтинг и вышел на 5 место, но и увеличил свою долю с 5% до 7,2%.
Общий объем вылова водных биоресурсов в крае за 11 месяцев 2016 года составил свыше 340 тысяч тонн, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наиболее высокие результаты продемонстрировали предприятия, ведущие промысел на Амуре, в Амурском лимане и на побережье Ванинского и Советско-Гаванского районов.
Рекордными в этом году окажутся и налоговые поступления от отрасли. Ожидается, что в бюджет края предприятия перечислят свыше миллиарда рублей.
Вера КАЛИНИНА.
- На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
- В ТОСЭР "Комсомольск" для резидентов площадки "Парус" готовят инфраструктуру
- Советско-Гаванский район включили в зону Свободного порта Владивосток
- В Хабаровском крае создадут центры содействия строительству
- Хабаровский край поборется за заказы на строительство рыболовецкого флота
- Хабаровский край выделил еще 21 млн рублей начинающим фермерам
- Чистая прибыль АО "Хабаровский аэропорт" за 2017 год составила 1 млрд 235,5 млн рублей
- Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре
- В Хабаровске завершился Национальный Лесной форум
- ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.