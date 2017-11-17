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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Декабря, 17:11 |
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Хабаровский край показал себя лучше всех на "Улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2017
Соответствующий диплом губернатору Вячеславу Шпорту вручил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Второе место занял павильон Амурской области, третье – Камчатского края.
«Хочу всех поблагодарить за участие. На Восточный экономический форум приезжают гости из 60 стран мира и мы хотим своим проектом «Улица Дальнего Востока» показать им, как мы любим свой регион. И, мне кажется, у нас с каждым годом это получается все лучше и лучше», - сказал Юрий Трутнев.
Напомним, площадь выставочной экспозиции Хабаровского края составила более 200 кв. метров. Двухуровневый павильон был выполнен из натуральных природных материалов, экологически чистой древесины и дизайнерского мха, где были представлены достижения высокотехнологичного промышленного производства региона, широкие инвестиционные возможности, уникальный туристический потенциал, а также комплексное социально-экономическое развитие Комсомольска-на-Амуре. На «рабочем месте авиастроителя» гости павильона могли самостоятельно изготовить памятные сувениры, используя настоящее авиационное оборудование. На специальной сенсорной панели участники форума могли выбрать для себя гектар на территории края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Посетителям также представилась возможность с помощью 3D-очков и технологией дополненной реальности побывать на виртуальной экскурсии в салоне самолета SSJ-100, создать свой самолет и запустить его в полет над Хабаровском.
Большой интерес у участников ВЭФ также вызвал павильон края на рыбном рынке. Частью конструкции стал водопад и большой аквариум с 14 видами амурской рыбы.
Посетителей угощали различными рыбными блюдами, в том числе амурской ухой и талой из ленка по рецепту Губернатора края. Только рыбного супа было приготовлено порядка 600 литров.
Кроме того, специально для гостей форума были разработаны напитки из дальневосточных дикоросов. В их числе Кусун, который планируется запустить в промышленное производство.
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