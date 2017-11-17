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От работы охотпользователей зависит благополучие тигра и его кормовой базы на Дальнем Востоке
4-5 декабря в Хабаровске WWF России совместно с министерством природных ресурсов Хабаровского края провели семинар «Актуальные вопросы правоприменительной практики по противодействию преступности против объектов животного мира».
Участниками семинара по противодействию преступности стали 60 человек — сотрудники комитета охотничьего хозяйства, КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ» и охотпользователи Хабаровского края. Именно они стоят в авангарде минимизации конфликтных ситуаций, возникающих между человеком и крупными хищниками, выявляют и расследуют правонарушения против объектов животного мира, обеспечивают сохранность и благополучие мест обитания амурского тигра и копытных.
«Совместное обсуждение проблем и обмен опытом правоприменительной практики нацелены на совершенствования работы госохотнадзора и охотпользователей по охране животного мира», — комментирует председатель комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края Игорь Суслов.
Это уже не первый семинар, который проводится в Хабаровске для сотрудников охотнадзора в рамках соглашения о сотрудничестве Амурского филиала WWF России с МПР Хабаровского края. На этот раз к инспекторам, среди которых было немало новых сотрудников, впервые добавились и охотпользователи, что очень важно для комплексной охраны природы. От работы охотпользователей также зависит благополучие тигра и его кормовой базы.
«В ходе семинара были изучены изменения, внесенные 30.10 2017 г. в постановление Пленума Верховного суда РФ «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области окружающей среды и природопользования». В данном пленуме были конкретизированы составы административных и уголовных правонарушений против объектов животного мира. В частности, сейчас при определении крупности ущерба необходимо учитывать сроки охоты, количество добытых особей и норматив численности этих животных на той территории, где они были отстреляны. То есть крупность ущерба должна быть доказана, что защищает не только крупных копытных, но и мелких животных, таких как кабан, лисица, заяц. Считаю, что каждый инспектор должен быть юридически грамотен, чтобы не допустить процессуальных ошибок в своей работе. От этого зависит соразмерность наказания правонарушителей», — комментирует Ольга Жеребкина, старший специалист по правовому обеспечению проектов Амурского филиала WWF России.
Своими знаниями с участниками семинара поделились представители отдела организации дознания УМВД России по Хабаровскому краю, Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры и управления ветеринарии Хабаровского края. Подробно были рассмотрены основные ошибки при оформлении материалов административного производства, обеспечение ветеринарной безопасности и контроля, проблемы квалификации и расследования уголовных дел, участие специалиста на этапе проверки сообщения о преступлении. В рамках семинара также было уделено внимание вопросам технологии организации отслеживания тигров и предотвращения конфликтных ситуаций, мониторингу охотничьих ресурсов, внутрихозяйственному охотустройству, правовым основам федерального охотничьего надзора.
На фото: Выступает Павел Фоменко, WWF России. Автор фото Дмитрий Дерунов,_WWF России.
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