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В Хабаровском крае ищут возможности для финансирования сельских поселений
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края ищут способы устранения диспропорции.
На данный момент сельские поселения Хабаровского края исполняют 25 полномочий, региональным законодательством определены 12 из них. Однако и выполнение этих 12 находится под угрозой.
Законопроект, которым предлагается внести изменения в действующий краевой закон «О закреплении за сельскими поселениями Хабаровского края вопросов местного значения», рассмотрен на очередном заседании постоянного комитета Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.
Представляя законопроект на заседании комитета, глава Мичуринского сельского поселения Александр ШАДРИН отметил, что часть вопросов местного значения, закрепленных за сельскими поселениями, требуют значительных финансовых затрат, которых в бюджете поселения попросту нет. Обеспечение жильем малоимущих граждан и строительство нового – как раз один из таких вопросов.
«У нас в Мичуринском на начало 2018 года в очереди на получение жилья стоит шесть семей, три из них – многодетные. В одной семье вообще 13 детей, - отметил Александр Шадрин. – Люди ждут своей очереди с 1986 года! На протяжении 25 лет на территории поселения муниципалитетом не построено ни одного жилого дома для очередников. Денег на строительство жилья в бюджете сельского поселения просто нет. И такая проблема по всему краю. Администрация Мичуринского сельского поселения неоднократно обращалась в администрацию Хабаровского муниципального района, краевые министерства с просьбой о выделении денег на строительство муниципальных жилых помещений для малоимущих граждан».
По словам главы Мичуринского поселения, в сложившихся условиях ограниченных финансовых ресурсов сельские поселения практически зависят от помощи вышестоящих бюджетов и не в состоянии самостоятельно исполнять вопрос местного значения по обеспечению жильем малоимущих жителей поселения, организации строительства.
«На мой взгляд, нужно в самое ближайшее время внимательно посмотреть, какие полномочия сельских поселений необходимо передать на районный уровень, - подытожила председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна МОВЧАН. – Фактически требуется ревизия полномочий, и, коль закон говорит, что для всех сельских поселений нужно установить одинаковое число полномочий, тогда, наверное, они должны быть минимальными и в полном объеме обеспечены финансами».
Законопроект, которым предлагается внести изменения в действующий краевой закон «О закреплении за сельскими поселениями Хабаровского края вопросов местного значения», рекомендован региональному парламенту к принятию в первом чтении.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Хабаровском крае ищут возможности для финансирования сельских поселений
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