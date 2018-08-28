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В аэропорту Хабаровск состоялось открытие фотовыставки "Листая прошлого страницы…"
7 февраля в аэропорту Хабаровск состоялось открытие фотовыставки «Листая прошлого страницы…». Фотовыставка наглядно показывает, как развивалась гражданская авиация на Дальнем Востоке России, и как аэропорт Хабаровск из маленького гидропорта превратился в крупнейший аэропорт региона.
Открывая выставку, заместитель исполнительного директора ОАО «Хабаровский аэропорт» Владимир Бурик подчеркнул историческую ценность представленных фотографий, ведь многие из них экспонируются впервые. Он также отметил важное образовательное значение фотопроекта.
В качестве почетных гостей на церемонию были приглашены ветераны отрасли А.Я. Маркович и А.П. Дубинин, которые всю свою жизнь посвятили авиации. Свидетели богатой истории предприятия, они с огромной радостью делились своими воспоминаниями о том, как на смену одним самолетам приходили другие, как менялся облик аэропорта Хабаровск, как жил и работал сплоченный коллектив предприятия.
Выставка вызвала живой интерес у пассажиров, которые с удовольствием оставляли свои отзывы о выставке, рассказала газете "Золотой Рог" Татьяна Николаева, ведущий специалист по связям с общественностью ОАО "Хабаровский аэропорт".
Газета "Золотой Рог".
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