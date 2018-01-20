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На Амурском судостроительном заводе к концу года завершат строительство корвета "Громкий"
В Комсомольске-на-Амуре с рабочим визитом побывал заместитель Министра обороны России Юрий Борисов. Он посетил Амурский судостроительный завод (АСЗ), где проверил ход исполнения гособоронзаказа, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службах предприятия и губернатора Хабаровского края.
Замглавы военного ведомства осмотрел достроечную набережную и стапельный цех предприятия. Здесь продолжаются работы на трех строящихся для Министерства обороны корветах проекта 20380.
Юрий Борисов напомнил, что в феврале 2013 года Министерство обороны перезаключило с Амурским судостроительным заводом контракт на строительство двух серийных корветов проекта 20380.
«Работы по ним шли с серьезным отставанием, по ходу строительства возникали проблемы, в том числе и по цене. Через год завод получил еще два заказа серии. В июле минувшего года первый серийный корабль – корвет «Совершенный» - был передан флоту, и сейчас нас волнует то, насколько завод вошел в ритм», - отметил заместитель Министра обороны РФ.
Благодаря усилиям руководства завода и управляющей компании, предприятию удалось стабилизировать ситуацию и устранить отставание.
«Нас интересовала сдаточная программа АСЗ на 2018 год, один из пунктов которой – сдача корвета «Громкий». На сегодняшний день готовность корабля составляет 84 процента. Еще в ноябре прошлого года у Министерства обороны были опасения по поводу срыва контрактных сроков. Но сегодня специалисты нам подтвердили, что в конце года мы будем принимать этот корабль», - сообщил Юрий Борисов.
В ходе посещения предприятия шла речь и о перспективной загрузке предприятия. Минобороны планирует разместить на АСЗ заказ на строительство четырех малых ракетных крейсеров (МРК) для Тихоокеанского флота. Таким образом, завод получит серьезную программу работы практически до 2027 года.
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