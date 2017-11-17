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Восьмой по счету котлоагрегат Хабаровской ТЭЦ-1 переведен на газ
Филиал «Хабаровская генерация (АО «ДГК») завершил реконструкцию угольного котлоагрегата №15 Хабаровской ТЭЦ-1. Он стал восьмым по счету котлом станции, переведенным на газовое топливо. Предприятие направило на реализацию инвестиционного проекта более 260 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в филиале «Хабаровская генерация».
Очередной этап газификации станции позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 15% (или 1670 тонн в год), в том числе оксида азота - на 109,7 т/год, диоксида серы - на 592,5 т/год, оксида углерода - на 15,5 т/год, твердых веществ – 952,9 т/год. Использование газового топлива также поможет сократить золошлаки и сэкономить ресурс золоотвала станции.
- Реконструкция в разы повышает надежность оборудования и облегчает его эксплуатацию, - отмечает директор филиала «Хабаровская генерация» Владимир Лариков.- Однако экологический эффект проекта имеет первостепенное значение - газификация Хабаровской ТЭЦ-1 положительно сказывается на качестве воздуха в краевом центре.
Помимо реконструкции, на объекте выполнен капитальный ремонт, который позволит экономично вести режим его работы. Котлоагрегат №15, как и другие семь газифицированных котлов, сохранит возможность работы на угле во время плановых или аварийных отключений подачи газа.
Предыдущие семь котлоагрегатов Хабаровской ТЭЦ-1 газифицированы в период с 2006 по 2016 годы. За это время выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились в 2,5 раза, образование золошлаковых отходов – вчетверо.
Газификация станции завершится в 2018 году, когда энергетики переведут на газовое топливо девятый и последний из современных котлов Хабаровской ТЭЦ-1. Угольными останутся лишь котлы первой очереди, построенные в 50-е годы и не подлежащие реконструкции.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2016 году АО «ДГК» было выработано 23,5 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 22,1 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12,5 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».
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