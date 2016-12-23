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Понедельник| 09 Января, 14:59 |
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Компания Komatsu передала Тихоокеанскому государственному университету бульдозер
Для расширения возможностей практической подготовки студентов ТОГУ японская компания передала учебному центру Komatsu, функционирующему при университете, бульдозер и образцы техники. Руководство Komatsu выразило также готовность принимать на стажировку преподавателей университета.
– Более четырех лет продолжается сотрудничество между Тихоокеанским государственным университетом и компанией Комацу, - сказал старший советник ООО «Комацу» господин Хагивара Тоситака. - Я рад, что соглашение реализуется на практике, а не осталось на бумаге. На базе учебного центра Komatsu переподготовку прошло уже около 80 человек. Уверен, эти специалисты будут востребованы не только на Дальнем Востоке России, но и в странах СНГ. Для того, чтобы наше сотрудничество приобрело новый практический смысл, мы передаем ТОГУ бульдозер и модели отдельных узлов и агрегатов, которые позволят изучать устройство, принципы работы и технического обслуживания техники.
Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко поблагодарил японских партнеров и выразил готовность сотрудничать с компанией Komatsu не только в направлении подготовки кадров для горной отрасли и строительства, но и в других отраслях. Большим потенциалом, по его мнению, обладает лесная промышленность, сообщает пресс-центр университета.
– Важным итогом стало создание ассоциации ведущих ВУЗов России и Японии, в состав которой вошел ТОГУ. Тихоокеанский государственный университет готовит кадры не только для строительной сферы и горной отрасли. Мы можем сотрудничать и в рамках повышения компетентности и профессионального совершенствования молодых специалистов лесного дела. Хочу выразить большую надежду на развитие сложившихся дружеских отношений, взаимопонимания и доверия с компанией Комацу, - сказал Сергей Иванченко.
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