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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Хабаровский край занял 10 место в России по объемам лесозаготовок
Об этом журналу "Дальневосточный капитал" сообщили в Правительстве Хабаровского края.
Также на предприятиях края в течение года стабильно увеличивалась доля переработки круглой древесины. В 2016 году данный показатель составил 40%, в связи с чем увеличилось и производство изделий из дерева. В минувшем году выпуск лущеного шпона, топливных гранул и пиломатериалов вырос в среднем на 6 % по сравнению с 2015 годом. Это стало возможным благодаря реализации крупных инвестиционных проектов в лесной отрасли.
Так, в 2016 году ООО «Азия лес» был признан Правительством РФ приоритетным и получило право на федеральную поддержку в объеме 847 млн рублей для строительства инфраструктуры. Часть средств уже выделено. Компания работает над созданием мощностей по ежегодному производству 330 тыс кубометров пиломатериалов, 290 тыс кубометров технологической щепы и 84 тыс тонн топливных гранул. Планируется создать около 700 новых рабочих мест. Федеральные деньги инвестор направит на строительство дорог и мостов.
Компания RFP Group реализует в Амурске проект по производству 300 тыс кубических метров лущеного шпона, 230 тыс куб м пиломатериалов и 100 тыс тонн топливных гранул в год. Введены мощности по производству лущеного шпона, а в этом году запланирован запуск производства пиломатериалов. Также компания в декабре прошлого года договорилась с японскими инвесторами о финансировании строительства пеллетного завода.
Кроме того, в прошлом году заключено важное соглашение с Народным Правительством провинции Цзилинь Китая о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве. Его ключевой частью является реализация совместного стратегического проекта «Аркаим – Цзиньда». Проект состоит из трех этапов. На первых двух запланировано развитие производств по лесозаготовке и деревопереработке в Хабаровском крае. На третьем - создание производства по переработке древесины для извлечения из лиственницы пребиотика и антиоксиданта в бондовой зоне «Синлун» провинции Цзилинь.
Автор фото - Валерий СПИДЛЕН.
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