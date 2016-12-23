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В реки Хабаровского края выпущено более 60 млн штук молоди лососевых
По информации регионального министерства природных ресурсов, в 2016 году рыбоводными заводами края было выпущено в реки 62,7 млн штук молоди лососевых видов рыб, что на 2% превысило плановые показатели, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
«В этой отрасли в крае работает семь предприятий. Из них три – государственные, они выпускают рыбу в притоки Амура – реки Анюй, Гур и Уда. Еще четыре частных завода расположены в Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах», - рассказала заместитель председателя комитета рыбного хозяйства минприроды края Вера Гуль.
В рамках пастбищной аквакультуры, которой занимается ООО «Комета», в прошлом году было произведено 180 тонн горбуши. С 2018 года к этому направлению планируют присоединиться также рыболовецкий колхоз им. Ленина, Рыболовецкая компания им. Вострецова и рыболовецкая артель им. 50-летия Октября.
По словам Веры Гуль,в регионе набирает обороты и искусственное разведение осетровых видов рыб. В прошлом году Анюйский рыбоводный завод превысил план сразу на 35,5 процентов, выпустив в Амур 0,67 млн штук молоди осетров.
Также в Хабаровском крае постепенно развивается товарная аквакультура. Так, в 2015 году компания «Акватика» начала выращивание морских деликатесов в бухте Бяуде в Советско-Гаванском муниципальном районе. Тогда предприятием было высажено более 2 млн штук трепанга, гребешка и устриц. Первый урожай с плантации будет собран в 2017 году.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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