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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Китайцы подписали намерения по проекту создания металлургического кластера на Дальнем Востоке
В его рамках стороны намерены начать реализацию данного проекта в рамках уже имеющихся мощностей завода «Амурметалл» с последующей модернизацией завода и увеличением объёмов производства готовой продукции.
"Производственный и финансовый потенциал сторон соглашения дает основание установить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, что будет соответствовать интересам каждой из сторон. В планах консорциума в десятилетней перспективе - выйти на производство 30 млн тонн металлопродукции в год, обеспечить работу производственно-сбытовой цепочки, которая включит в себя добычу сырья, непрерывное плавильное производство, производство конечной продукции из стали и сбыт за рубежом", - прокомментировал Яо Сяодун, президент компании «Дэбан Гуандун Интернешнл».
Реализация проекта будет направлена на производство продукции высокого передела с ее последующей реализацией на внутреннем рынке России, в страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Для России основная выгода от реализации проекта заключается в налоговых поступлениях и создании рабочих мест в регионе. По оценкам Яо Сяодуна, проект принесет региону от 50 000 до 80 тысяч новых рабочих мест.
«В настоящее время завод «Амурметалл» работает в половину от своих мощностей. Завод имеет две производственные линии, каждая из которых способна производить до 1 млн тонн металлопродукции в год. Завод располагает всей необходимой инфраструктурой, позволяющей смело говорить о дальнейшем потенциале развития этой площадки. Реализация данного проекта будет иметь важное значение, как для сторон Соглашения, так и для всего дальневосточного региона», - рассказал председатель Совета директоров группы компаний «Торэкс» Павел Бальский.
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