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В Хабаровске завершается разработка котлована под здание нового аэровокзального комплекса
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов в ходе рабочего визита в Хабаровский край посетил стройплощадку нового аэровокзального комплекса аэропорта «Новый» (Хабаровск), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Новый терминал внутренних линий площадью 26 тыс. кв. м. позволит обслуживать 1200 пассажиров в час, до 3,5 млн. пассажиров ежегодно. Терминал спроектирован по самым современным стандартам обслуживания пассажиров и позволит обеспечить требуемый уровень качества, удобства, безопасности и оперативности обслуживания пассажиров, в т.ч. маломобильных, и их багажа. В частности, новый терминал внутренних авиалиний будет оснащен 3 телетрапами, 12 лифтами различного назначения и 7 эскалаторами. Проект реализуется АО "Международный аэропорт Хабаровск" (100% дочернее предприятие АО "Хабаровский аэропорт") в рамках ТОР «Хабаровск».
"Строительство идет строго по графику, практически завершена разработка котлована под здание нового АВК, погружено 85 % от общего объема свай, на 87 % выполнено устройство монолитных ростверков, залито 57 % монолитных колон. На строительной площадке задействовано около 200 человек и более 20 единиц строительной техники, строительно-монтажные работы завершатся к концу августа 2019 года", - прокомментировал Дмитрий Петриченко, заместитель исполнительного директора АО "Хабаровский аэропорт" по проектным работам.
Александру Козлову рассказали о реконструкции аэродромного комплекса. Ее первый этап в настоящее время реализуется в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" за счет средств федерального бюджета. Генподрядчиком, ООО "Трансстроймеханизация", выполнено более половины общего объема работ, которые должны завершиться в 2019 году. Помимо готовности объектов первого этапа реконструкции был затронут вопрос необходимости реализации второй очереди реконструкции аэродрома, включение ее в государственную программу «Развитие транспортной системы», с целью обеспечения полноценного комплексного развития аэропорта Хабаровск (Новый) на ближайшие годы.
«Реконструкция региональных аэропортов и расширение сети авиаперевозок - это важнейшая задача. Многие аэропорты Дальнего Востока устарели и не позволяют принимать не то что современные воздушные суда, но и в принципе функционировать в нормальном состоянии. Некоторые аэропорты Дальнего Востока попали в проект комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации до 2024 года. Поэтому в ближайшие годы в крупных городах Дальнего Востока появятся современные, удобные для пассажиров аэропорты», - рассказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.
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