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Понедельник| 09 Июля, 23:31 |
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В Хабаровске увеличился спрос на подержанные авто стоимостью до полумиллиона рублей
По итогам первого полугодия 2018 года средняя стоимость подержанного автомобиля в Хабаровске на снизилась на 2% по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день она опустилась до 448 тысяч рублей.
Одноврменно увеличился спрос на подержанные авто стоимостью до полумиллиона рублей. За полгода таких машин реализовано в Хабаровском крае 75 процентов от общего объема продаж на вторичном рынке. В прошлом году было на 4 процента меньше.
По данным аналитической службы сервиса Юла, самыми популярными моделями в Хабаровске на вторичном рынке автомобилей стали Toyota Corolla (доля продаж среди авто — 5%), Toyota Mark II (3,3%), Toyota Prius (2,7%), Toyota Camry (2,5%) и Honda Fit (2,1%).
Дороже всего в городе покупали Toyota Prius — 484 тысячи рублей в среднем. На втором месте по стоимости оказалась Toyota Camry (в среднем 333 тыс. руб.) На третьем — Honda Fit. Ее продавали на Юла Авто в Хабаровске в среднем за 296 тысяч рублей.
По стране самые высокие цены на автомобили оказались в Москве (в среднем 599 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (514 тысяч рублей), Сочи (476 тысяч рублей), Казани (473 тысяч рублей) и Севастополе (459 тысяч рублей), а самые низкие - в Волгограде (389 тысяч рублей), Саратове (378 тысяч рублей) и Ставрополе (368 тысяч рублей).
Средний возраст подержанных автомобилей в России за первое полугодие 2018 года вырос до 10,6 лет, сообщает «Авто.ру». А средняя стоимость авто на вторичном рынке по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 3%. Согласно исследованию «Авто.ру» россияне отдают предпочтение маркам Lada, Toyota и Hyundai.
Опрошенные корреспондентом «Дальневосточного капитала» хабаровские автоэксперты считают, что рост интереса к малолитражкам связан с экономической ситуацией в стране. Главной причиной называется рост стоимости автомобильного топлива, который в этом году превзошел все мыслимые пределы и, по мнению аналитиков, останавливаться не собирается.
Этим же обуславливается и интерес дальневосточников к гибридным и электрическим машинам. Растет популярность автомобиля Toyota Prius, и все больше автолюбителей выбирают полностью электрическую модель Nissan Live.
Олег КУЛЬГИН.
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