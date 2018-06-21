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Мэрия Хабаровска ищет 1,2 млрд рублей, чтобы "привязать" город к объездной дороге
1,2 млрд рублей требуется мэрии Хабаровска, чтобы привести в необходимое состояние дороги, которые связывают город с трассой «Обход Хабаровска». Эти средства необходимо изыскать и распределить при планировании трехгодичного муниципального бюджета на 2019 - 2021 годы, сообщает городская пресс-служба.
Они потребуются для реконструкции внутригородских дорог, примыкающих к «Обходу». Всего таких точек пять, но материальные затраты город понесет только при работах на трех участках: при строительстве продолжения улицы Суворова для присоединения ее к улице Пионерской; на направлении Восточное шоссе – улица Горького с выходом в село Гаровка и при соединении улицы Аэродромной с трассой на село Ракитное.
По словам мэра Александра СОКОЛОВА, ввод в строй объездной дороги весомо разгрузит дорожную сеть Хабаровска. «Так как это широкая, четырехполосная трасса, везде – с перспективой развития, нам нужно продумать корректировки в схеме движения транспорта в городе на участках, примыкающих к ней. Это очень большая работа и начинать ее нужно уже в этом году», - рассказал он коррепсонденту «Дальневосточного капитала».
С вводом в строй дороги «Обход Хабаровска» город, наконец, избавится от транзитных большегрузных автомобилей, стекающихся сюда с трех федеральных трасс – «Восток», «Амур» и «Уссури». На сегодняшний день, по подсчетам специалистов, транзитные большегрузы составляют 18% от общего транспортного потока в городе.
Сейчас в рамках реализации проекта осуществляется перенос большого количества хабаровских инженерных сетей, что приносит ощутимые неудобства горожанам. Строители обещают, что попытаются минимизировать ущерб.
«Во время проведения работ в черте города движение транспорта ограничиваться не будет. Некоторые сложности возникнут только на Матвеевском шоссе, где будет располагаться большая транспортная развязка, но даже при их наличии движение не остановится», - заверил руководитель ККГУ «Центр развития государственного частного партнерства в Хабаровском крае» Владимир Быченко.
Напомним, что строительство трассы «Обход Хабаровска» стартовало в ноябре 2017 года. К октябрю 2020 года (на этот срок запланирован ввод в строй новой магистрали) дорожникам предстоит «отгрохать» 22 путепровода через уже существующие дороги, 5 автомобильных развязок (в том числе – на территории самой дальневосточной столицы), два моста через речки Черную и Полежаевку, а, главное, - без малого 27 километров автотрассы первой категории, рассчитанной на массовое движение большегрузов.
Общая сметная стоимость работ по строительству трассы «Обход Хабаровска» – 40,8 миллиарда рублей. Это деньги федерального, краевого бюджета и средства частных инвесторов, выделенные согласно концессионному соглашению, заключенному в рамках государственно-частного партнерства. Заказчик проекта – «Региональная концессионная компания» (г. Москва), генеральными подрядчиками выступают трест «Гидромонтаж» (специализируется на строительстве путепроводов, развязок и мостов) и группа строительных компаний «ВИС». Работы развернутся не только в окрестностях краевого центра, но и в нем самом.
Фото пресс-службы мэрии Хабаровска.
Олег КУЛЬГИН.
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