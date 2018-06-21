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Понедельник| 09 Июля, 23:31 |
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Аэропорт Хабаровск (Новый) за полгода принял 946,2 тысяч пассажиров
В январе-июне 2018 года пассажиропоток международного аэропорта Хабаровск (Новый) вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 7 %, услуги были оказаны 946,2 тысячам пассажиров.
На международных воздушных линиях (МВЛ) обслужено более 178 тысяч человек, рост составил 6 %
На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) пассажиропоток увеличился на 7 % до 765,4 тысяч человек.
Грузопоток аэропорта Хабаровск по итогам января-июня текущего года снизился на 5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 13,3 тыс. тонн груза и почты.
За шесть месяцев 2018 г. аэропорт Хабаровск обеспечил выполнение 10370 взлетно-посадочных операций (ВПО), сохранив прошлогодний показатель.
В июне текущего года аэропортом Хабаровск обслужено 200,7 тысяч пассажиров, что на 4 % больше по сравнению с июнем 2017 года. Грузопоток аэропорта в июне текущего года составил почти, 1,8 тыс. тонн. Было выполнено 1921 ВПО.
Досбе "Дальневосточного капитала": АО «Хабаровский аэропорт» - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн. пассажиров.
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