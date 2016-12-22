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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:17 |
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Бюджет Хабаровского края принят с дефицитом в 10,4 млрд рублей
Бюджет края направлен на решение первоочередных задач социально-экономического развития региона, выполнение поручений президента РФ, повышение качества жизни жителей края, доступности и эффективности государственных услуг, говорится в официальном сообщении.
Как сообщает краевое министерство финансов, на 2017 год доходы регионального бюджета утверждены в сумме 70,8 млрд рублей, на 2018 г. - 71,7 млрд рублей, на 2019 г. - 73,0 млрд рублей. Расходы на будущий год утверждены в сумме 81,2 млрд рублей, на 2018 г. - 78,2 млрд рублей, на 2019 г. - 73,0 млрд рублей. В 2017 г. дефицит составит 10,4 млрд рублей, в 2018 г. - 6,5 млрд рублей, в 2019 году будет сведен к нулю.
Главный финансовый документ сформирован на основе 34 государственных программ края, доля которых в 2017 г. составит 92,9 % от общих расходов бюджета. Бюджет сохранил социальную направленность. Расходы на эти цели по отраслям в будущем году составят 52,9 млрд рублей, или 65 % от общего объема расходов краевой казны.
Объем бюджетных ассигнований регионального дорожного фонда в будущем году составит 4,3 млрд рублей. Средства направят на строительство, капитальный ремонт и содержание дорог. Из этих средств местные бюджеты получат около 1,2 млрд рублей субсидий на софинансирование расходных обязательств. Для обеспечения сбалансированности на 2017 год им также выделят около 3,3 млрд рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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