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Четверг| 10 Января, 17:30 |
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На севере Хабаровского края из-за метеорита-оползня объявлен режим чрезвычайной ситуация
Режим чрезвычайной ситуация объявил Верхнебуреинский муниципалитет в связи с опасными последствиями оползня, перекрывшего верхнее течение реки Бурея.
По словам главы района Алексея Маслова, с начала января уровень воды в реке поднялся на десять сантиметров. "Страшно не насколько он поднялся, а почему не опустился", - сообщил он журналистам.
В это время года в связи с выработкой Бурейской ГЭС воды в водохранилище уровень реки должен опускаться.
Власти района и МЧС ведут ежедневный монитеоринг ситуации в месте происшествия.
Напомним, ориентировочно в середине второй декады декабря прошлого года, с сопки, распроложенной в 73 км от п. Чекунда, сошел грунтовый оползень, вызванный неизвестными причинами.
Одни считают, что это произошло вследствии падения метеорита, который пока не нашли. Другие - сдвигами тектонической платформы. Оползень почти полностью перекрыл русло Буреи в верховьях реки.
Олег КУЛЬГИН.
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