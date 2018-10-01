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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Октября, 17:20 |
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Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
Ольга Курилова отметила, что агентство работает в Хабаровском крае уже пять лет и констатировала, что в настоящее время у Хабаровского края хорошие позиции в сфере инвестиционной привлекательности. В этом году в национальном рейтинге инвестклимата регионов РФ Хабаровский край улучшил свою позицию сразу на 22 пункта. Сегодня регион занимает 18 место, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края. Для примера – Приморский край находится на 76 строчке. В крае реализованы «дорожные карты» Национальной предпринимательской инициативы, успешно внедрен региональный инвестиционный стандарт, создано инвестиционное агентство при правительстве Хабаровского края.
- Хабаровский край практически по всем направлениям стал пилотным регионом. Именно здесь нам удалось правильно выстроить систему работы органов власти, ориентировать ее на инвесторов. Мы реализовали в крае упрощенный режим «одного окна», когда бизнес может получить максимум госуслуг в одном месте, - отметила руководитель АНО «Агентство стратегических инициатив» на Дальнем Востоке Ольга Курилова.
Сергей Фургал подчеркнул, что сейчас в Хабаровском крае будет активно развиваться малый бизнес. Новые инвестпроекты могут появиться в сельскохозяйственной отрасли, которой власти планируют уделить приоритетное значение. В этой связи очень важно, чтобы сотрудничество с АСИ продолжалось, и новыми практиками, которые внедряет агентство, смогли воспользоваться как можно больше предпринимателей.
- Сегодня ни одна территория не может планировать свою работу без четкой инвестиционной стратегии. Мой подход в этих вопросах – конкретный. Любой бизнес, пожелавший работать в Хабаровском крае, получит «зеленый свет» и полную поддержку со стороны властей. Но только в том случае, если будет зарегистрирован на территории Хабаровского края. И наши задачи в этих вопросах с АСИ абсолютно совпадают. Поэтому будем работать еще активнее, добиваться высоких результатов, - подчеркнул Сергей Фургал.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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