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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Бизнес Хабаровска намерен экспортировать в Японию удобрения, таежные дериваты и продукты
В Хабаровске в рамках международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ» состоялся VI российско-японский бизнес-диалог. На нем представители малого и среднего бизнеса обсуждили актуальные вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в области торговли и инвестиций, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
По словам дальневосточных бизнесменов, активным спросом на рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона пользуются сельскохозяйственные грунты и минеральные удобрения, таежные дериваты, продукты рыбопереработки и молочного производства. Также дальневосточные IT-компании готовы к наращиванию сотрудничества в сфере цифровой экономики. Например, южнокорейские клиники доверяют поиск русскоязычных клиентов IT-стартапу «Hotlead» из Хабаровского края.
Японская сторона также представила на мероприятии предложения по сотрудничеству.
- Мы были бы рады добиться конкретных результатов в области общественного питания, поставки оборудования для переработки марикультуры и другого сырья, а также импорта и экспорта услуг, - рассказал исполнительный вице-президент Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO) Ясукадзу Ирино.
Конференция завершилась посещением крупнейшего на Дальнем Востоке российско-японского тепличного комплекса ООО «Джей Джи Си Эвергрин».
Организаторами конференции являются Министерство экономического развития Российской Федерации и правительство Хабаровского края.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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