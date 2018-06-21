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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 10:00 |
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В аэропорту Хабаровск зарегистрировали миллионного пассажира на неделю раньше
10 июля в международном аэропорту Хабаровск (Новый) в ходе регистрации на рейс КЛ 109 Хабаровск – Симферополь авиакомпании Nordwind был зафиксирован миллионный пассажир с начала текущего года. Им стала хабаровчанка Ирина Савина, вылетающая с сыновьями в Крым навестить родственников. В Севастополе у нее живут мама, сестра и брат, к которым Ирина старается выбраться каждое лето.
На стойке регистрации Ирину Савину встречали официальные представители АО "Хабаровский аэропорт". Заместитель исполнительного директора авиапредприятия по коммерции Николай Ильин вручил юбилейной пассажирке памятные сувениры, сертификат на двукратное бесплатное обслуживание в бизнес-зале аэропорта в течение 2018 года и пригласил ее вместе с сыновьями пройти предполетные процедуры в статусе вип-гостя в бизнес-зале аэропорта.
Ирина Савина в ответ тоже поздравила аэропорт, пожелала дальнейших успехов и увеличения пассажиропотока.
"Регистрация миллионного пассажира традиционно значимое для аэропорта событие, – отметил Николай Ильин. – Особо радует то, что в этом году встреча миллионного пассажира состоялась на неделю раньше, чем в прошлом. Это свидетельство позитивной динамики авиаперевозок на Дальнем Востоке, слаженной работы всего коллектива авиапредприятия, а также нашего активного сотрудничества с авиакомпаниями. Аэропорт Хабаровск будет и дальше развивать маршрутную сеть, продолжит работу по улучшению качества обслуживания авиакомпаний и пассажиров, для того, чтобы у жителей края, гостей Дальнего Востока было еще больше возможностей совершать комфортные и безопасные перелеты".
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Хабаровский аэропорт» - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн. пассажиров.
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