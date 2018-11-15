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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 11 Декабря, 19:00 |
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В Хабаровском крае упрощают процедуры работы с бизнесом в сфере торговли
На заседании общественного совета при министерстве торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края подвели промежуточные итоги «Плана быстрых побед». Это комплекс мероприятий по снижению административного давления на бизнес, который реализуется в ключевых отраслях экономики при поддержке Агентства стратегических инициатив, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
«План быстрых побед» должен помочь дальневосточным регионам улучшить свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.
В 2017 году специалисты АСИ впервые включили в опросники для предпринимателей такой показатель как «Удовлетворенность работой органов власти по лицензированию деятельности по продаже алкогольной продукции». В Хабаровском крае оценка составила 4,36 при среднероссийской 4,32 балла.
В правительстве края оптимизировали эту процедуру, снизив сроки выдачи лицензии с 30 до 25 дней.
Для того, чтобы предприниматели могли оперативно устранять недочеты, введена предварительная проверка документов. Упрощенная схема действует более трех месяцев. За это время лицензии получили 105 предприятий. 40 организаций обратились за консультацией.
- После каждого приема заявителям предлагаем заполнить анкету. Это необходимо, чтобы скорректировать работу и учесть пожелания бизнеса, - отметил и.о. министра торговли края Николай Крецу.
По его словам, за 11 месяцев этого года в Хабаровском крае лицензию на продажу алкоголя получили 800 организаций, 70 компаниям отказано из-за несоответствия требованиям. Такие предприниматели чаще всего уходят в тень. За их работой в дальнейшем следят специалисты министерства и правоохранительных органов.
Напомним, что с начала этого года в регионе изъято почти 50 тысяч литров алкогольной продукции. Это практически в 10 раз больше, чем в прошлом году за такой же период. В большинстве случаев изымают пиво с фальсифицированными документами от несуществующих производителей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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