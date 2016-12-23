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Четверг| 12 Января, 19:08 |
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В Год ООПТ в Хабаровском крае будут созданы новые заказники и памятники природы
11 января в России отметили День заповедников и национальных парков. Дата приурочена к образованию первого в стране Баргузинского заповедника, созданного на озере Байкал ровно сто лет назад.
По информации министерства природных ресурсов Хабаровского края, на сегодняшний день в регионе создано шесть государственных природных заповедников и два национальных парка общей площадью 2,32 млн гектаров. Это заповедники «Большехехцирский», «Комсомольский», «Буреинский», «Джугджурский», «Ботчинский», «Болоньский», нацпарки «Анюйский» и «Шантарские острова», сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Хабаровского края.
«Всего на территории края насчитывается 217 особо охраняемых природных территорий федерального, краевого и местного значения. Они простираются на 6,67 млн гектаров, что составляет 8,5 процентов площади Хабаровского края. Для дальнейшего сохранения природных комплексов, восстановления популяций редких видов растений и животных в этом году Правительство региона создаст новые особо охраняемые природные территории (ООПТ) краевого значения», - рассказала заместитель председателя комитета по охране окружающей среды минприроды края Ольга Веселовская.
Наиболее крупным, площадью свыше 50 тысяч гектаров, станет государственный природный заказник «Шаман-Яй» в Ульчском муниципальном районе. Его цель – сохранение природных комплексов долины реки Яй и горного массива Шаман с нагорными террасами и другими мерзлотными формами рельефа.
Более 41 тысячи гектаров займет экологический коридор «Симминский» в Амурском районе. Статус ООПТ призван сохранить местообитания и пути миграций крупных млекопитающих, увеличить популяцию диких копытных животных, сохранить редкие и исчезающие виды флоры и фауны, включенные в Красные книги Российской Федерации и Хабаровского края.
Еще одной важной природоохранной территорией станет государственный природный заказник «Нимеленский». Здесь на площади более 28 тысяч гектаров планируется сохранить крупные нерестилища тихоокеанских лососей на реке Нимелен.
Кроме того, в этом году планируется создать памятники природы «Пещера Кокдзяму» в Комсомольском муниципальном районе и «Местообитание бабочки голубянки» в Хабаровском районе (остров Большой Уссурийский).
Напомним, что в 2017 году вопросы природоохраны будут решаться в рамках Года экологии. За это время в Хабаровском крае планируется реализовать более 60 крупных проектов регионального и федерального уровней, направленных на защиту окружающей среды, экологическое образование и просвещение граждан.
Старт Году экологии в крае будет дан большой фотовыставкой «Заповедная Россия – 100 лет», которая открывается сегодня в 17:00 в Краевом музее имени Н.И. Гродекова.
Автор фото: Валерий Спидлен.
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