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В Хабаровском крае вложат в развитие аэропортов около 6 млрд рублей
Эти средства в ближайшие два года будут направлены на реконструкцию аэропортов на севере Хабаровского края. В частности, планируется модернизировать аэропорты в поселках Охотск, Аян и Херпучи. Эти аэропорты в 2014 году были переданы в федеральную собственность.
"В рамках федеральной целевой программы будут выделяться средства на содержание взлетно-посадочных полос. Наша задача – построить там современные аэровокзальные комплексы. Мы уже начали с Николаевска-на-Амуре. Дальше продолжим создавать комфортные условия для авиаперевозок и в других отдаленных поселениях, в том числе развивать парк самолетов", - прокомментировал Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края.
Ранее в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» по аэропортам Охотска, Аяна и Херпучи уже были проведены проектно-изыскательские работы на общую сумму 187,9 млн руб.
Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручения Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития предусмотреть в федеральном бюджете на период 2019-2021 годов средства на реконструкцию 40 дальневосточных аэропортов.
«Для Дальнего Востока авиасообщение имеет стратегически важное значение. Для ряда территорий – это единственный вид связи. Из 229 российских аэродромов здесь находится 82. Но только у 37 аэропортов есть искусственное покрытие взлетно-посадочных полос. Отмечу, что износ инфраструктуры аэропортов составляет до 80 процентов», - рассказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Предполагается, что средства на реконструкцию также получат аэропорты Нерюнгри, Нюрба, Сангар, Депутатский, Черский, Олекминск, Хандыга, Белая Гора, Верхневилюйск, Вилюйск, Зырянка, Маган, Усть-Нера, Жиганск, Полярный (Республика Саха (Якутия)), Тиличики, Тигиль, Пахачи, Мильково, Усть-Камчатск, Соболевао, Озерная, Усть-Хвайрюзово, Палана (Камчатский край), Беринговский, Залив Креста, Кепернеем, Омолон, Певек, Лаврентий, Бухта Провидения, Марково (Чукотский автономный округ), Северо-Эвенск, Сеймчан (Магаданская область), Тында (Амурская область), Оха (Сахалинская область).
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