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В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к новому сезону сдадут новые объекты
Министр РФ по развитию Дальнего Востока в ходе рабочего визита в Хабаровский край посетил ГЛК "Холдоми" в Солнечном районе (ТОР "Комсомольск"), где ознакомился с реализацией модернизации горнолыжного комплекса.
Напомним, в настоящее время на ГЛК «Холдоми» завершается монтаж системы искусственного оснежения и подъемника. Это будет единственный в СНГ 8-местный подъемник гондольного типа с подогревом австрийской фирмы Doppelmayr протяженностью более 2,5 километров, рассчитанный на обслуживание на две тысячи человек в час. Он будет поднимать туристов на высоту 853 метра. Общий объем инвестиций составляет 439,2 млн. руб. На 20 октября намечен пуск подъемника и системы оснежения, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Руководство комплекса также намерено развивать гостиничную инфраструктуру. Сейчас здесь строится свадебный комплекс – 1 сентября здесь должны провести первую брачную церемонию. На вершине сопки запланировано возведение пятизвездочной гостиницы на 20 номеров. Объем заявленных инвестиций 194 млн рублей.
Еще один проект – строительство водно-оздоровительного комплекса и объектов общественного питания на ГЛК «Холдоми». Объем инвестиций 208,74 млн рублей. Уже построено кафе на верхней станции действующей кресельной канатной дороги на высоте 652 метра над уровнем моря, которое так и называется - «высота 652».
Все это позволит комплексу стать крупнейшим горнолыжным курортом Дальнего Востока и увеличить туристический поток увеличится в два раза - с нынешних 60 до 120 тысяч человек, а к 2025 году – до 240 тысяч.
Напомним, ТОР «Комсомольск», куда входит площадка «Холдоми», создана 25 июня 2015 года, а в мае 2017 года границы ТОР были расширены. Теперь в ее состав входят площадки, расположенные в Комсомольске-на-Амуре, Амурске и Солнечном районе Хабаровского края.
Фото: пресс-служба Минвостокразвития России.
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