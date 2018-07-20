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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 11 Августа, 13:56 |
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В Хабаровском крае на Амурской ТЭЦ сменился директор
Он заменил на посту Владислава Банникова, назначенного директором Челябинской ГРЭС (ПАО «Фортум»), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-служба филиала «Хабаровская генерация»
Досье "Дальневосточного капитала": Сергей Клименков родился 4 июля 1963 года в г. Ангарске Иркутской области. В 1985 году окончил Иркутский политехнический институт по специальности «Электрические станции» с присвоением квалификации инженер-электрик. По окончании вуза Сергей Васильевич был направлен на Амурскую ТЭЦ-1, где он с 1985 по 2008 годы работал начальником смены электрического цеха; заместителем начальника электрического цеха; начальником электрического цеха. С 2008 по 2017 годы Сергей Васильевич - главный инженер Амурской ТЭЦ-1. За многолетний добросовестный труд Сергей Клименков награжден Почетной грамотой ОАО РАО «ЕЭС России», Почетной грамотой министерства энергетики РФ, Почетной грамотой губернатора Хабаровского края за участие в ликвидации последствий паводка на территории Хабаровского края. Имеет почетное звание «Заслуженный работник энергосистем Востока».
АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2016 году АО «ДГК» было выработано 23,5 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 22,1 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12,5 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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