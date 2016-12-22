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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:17 |
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Режим порто-франко примеряют в Хабаровску
По информации пресс-службы хабаровской администрации, сейчас мэрия совместно с правительством Хабаровского края подготовила программу по расширению режима. Планируется, что налоговые преференции, которые предусмотрены этим видом свободной экономической зоны, будут распространяться и на развивающийся бизнес краевого центра.
- Бизнес в Хабаровске сегодня — это 40 % всех доходов и каждое третье рабочее место. Надеюсь, эта программа будет принята, и она поможет предпринимателям. Ведь эта сфера деятельности занимает большое место в экономике города. - сказал в ходе заседания Валерий Лебеда.
Напомним. в конце июня Госдума Российской Федерации утвердила изменения в перечне территорий, на которые распространяется режим свободного порта Владивостока. Преференции распространились еще на пять районов, в том числе за пределами Приморья: это Ванинский район в Хабаровском крае, Корсаков в Сахалинской области, Петропавловск-Камчатский в Камчатском крае, Певек в Чукотском автономном округе.
В настоящее время режим порто-франко распространяется на полтора десятка муниципальных образований Приморского края, включая их морские акватории (Артем, Владивосток, Большой Камень, Находка, Партизанск, Спасск-Дальний, Уссурийск), а также ряд муниципальных районов.
Вера КАЛИНИНА Журнал "Дальневосточный капитал".
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