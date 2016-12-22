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Четверг| 22 Декабря, 23:11 |
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Комсомольску предписывают ускорение
По словам Юрия Трутнева, власти региона выполнили свои задачи в части подготовки к строительству объектов в 2017 году. Речь идет о формировании проектно-сметной документации и прохождении госэкспертизы. В то же время, остаются вопросы по федеральному финансированию объектов, запланированных на следующий год. Он назвал недопустимым перенос основной работы по реализации плана развития Комсомольска на 2018-2019 годы.
По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, первый объект в рамках плана будет сдан уже в этом году. В декабре завершается строительство комплекса обезжелезивания и деманганации подземных вод.
«В числе крупных строек на 2017 год – реконструкция драматического театра, набережная, создание Инженерной школы. Также особое внимание будет уделено реконструкции улично-дорожной сети города и трассы Хабаровск – Комсомольск – на- Амуре. Всего мы сумели запроектировать 10 объектов, бюджетом края предусмотрено их софинансирование в объеме на 20-25% больше, чем написано в плане развития города», - отметил губернатор.
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