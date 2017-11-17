|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 12 Декабря, 21:09 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
ВТБ нарастил внешнеторговые расчеты в Хабаровском крае почти на 70%
Расчеты проведены за импорт оборудования и запчастей, материалов, ГСМ, продовольствия, а также за грузоперевозки. Экспортная выручка получена за поставки морепродуктов, леса и лесоматериалов, за услуги железнодорожного транспорта.
Темпы роста экспортной выручки клиентов ВТБ в Хабаровском крае в текущем году вдвое превысили динамику импорта, что связано в том числе с реализацией политики импортозамещения.
По итогам трех кварталов участники ВЭД нарастили расчеты в национальных валютах, что позволило бизнесу уменьшить расходы на конвертацию и снизило риски, связанные с колебанием курса доллара.
Так, объем рублевых расчетов по внешнеторговым контрактам клиентов ВТБ в регионе вырос с начала года более чем на треть до 1,78 млрд рублей (с 1,35 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года). Расчеты в китайской валюте по итогам 9 месяцев также увеличились и составили 90 млн юаней (+3%).
Рублевую выручку предприятия края получали за поставки леса и лесоматериалов, российской валютой оплачивали запчасти и оборудование. Расчеты в юанях проведены за экспорт леса, импорт из Китая товаров народного потребления, запчастей и оборудования.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Правительстве Хабаровского края прошли министерские рокировки
- ВТБ нарастил внешнеторговые расчеты в Хабаровском крае почти на 70%
- В ФБУ "ДальНИИЛХ" в Хабаровске хотят по-тихому поменять руководство
- Восьмой по счету котлоагрегат Хабаровской ТЭЦ-1 переведен на газ
- От работы охотпользователей зависит благополучие тигра и его кормовой базы на Дальнем Востоке
- Хабаровский край показал себя лучше всех на "Улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2017
- В Хабаровске показательно задержали работодателя за невыплату зарплаты
- В Хабаровском крае предпринимателям расширят доступ к электронным торгам
- В Хабаровском крае на месте, где ранее погиб человек, отловлен "ровный" тигр
- Китайская China Paper интересуется строительством целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровском крае
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.