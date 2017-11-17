|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 12 Декабря, 21:09 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Правительстве Хабаровского края прошли министерские рокировки
Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики возглавил Сергей Желонкин, сообщили "Дальневосточному капиалу" в аппарате Правительства Хабаровского края.
Это несколько неожиданное назначение, потому что многие ждали, что кресло министра займет замминистра Ирина Серова, которая исполняла обязанности главы ведомства с ноября прошлого года после ухода бывшего министра Юрия Чайки на повышение. Однако 7 ноября губернатор Вячеслав Шпорт сделал выбор в пользу другого замминистра - С. Желонкина.
И это не последнее неожиданное решение главы Хабаровского правительства. Лишился всех своих постов и.о. министра здравоохранения Кирилл Пошатаев. Несколько месяцев назад он был назначен на эту должность в связи с тем, что находившийся в отпуске глава этого ведомства Александр Витько был занят в судебном процессе по защите собственных чести и достоинства. Чиновника подозревали в коррупции и других неблаговидных делах.
Для работы в новой должности К. Пошатаев, которому пообещали вскоре избавить от приставки и.о., оставил должность главврача краевой клинической больницы № 2 и занял кабинет в резиденции хабаровского правительства.
Однако А. Витько отбился от всех нападок и вернулся из отпуска на свою работу, с которой его никто не увольнял. В результате К. Пошатаеву пришлось идти работать обычным нейрохирургом в ККБ № 2, так как его прежняя должность главврача к этому времени также оказалась занятой.
Олег КУЛЬГИН.
- В Правительстве Хабаровского края прошли министерские рокировки
- ВТБ нарастил внешнеторговые расчеты в Хабаровском крае почти на 70%
- В ФБУ "ДальНИИЛХ" в Хабаровске хотят по-тихому поменять руководство
- Восьмой по счету котлоагрегат Хабаровской ТЭЦ-1 переведен на газ
- От работы охотпользователей зависит благополучие тигра и его кормовой базы на Дальнем Востоке
- Хабаровский край показал себя лучше всех на "Улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2017
- В Хабаровске показательно задержали работодателя за невыплату зарплаты
- В Хабаровском крае предпринимателям расширят доступ к электронным торгам
- В Хабаровском крае на месте, где ранее погиб человек, отловлен "ровный" тигр
- Китайская China Paper интересуется строительством целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровском крае
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.