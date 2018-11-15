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Более 43 тысяч тонн красной рыбы добыли промысловики Хабаровского края
Итоги лососевой путины 2018 года обсудили сегодня на общественном совете министерства природных ресурсов Хабаровского края. В этом году промысловики добыли 43 тысячи тонн красной рыбы – примерно половину от рекомендованного наукой объема. Эксперты констатировали, что вылов оказался ниже прогнозируемого. Из-за природных факторов много рыбы не зашло в традиционные места ловли, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Как пояснили представители краевого комитета рыбного хозяйства, путина, как и всегда, проходила в трех главных подзонах – в Северо-Охотоморской, Приморье, а также в Амуре и Амурском Лимане. И лишь в Северо-Охотоморской зоне освоение плановых объемов было высоким - на уровне 84%. На Амуре и в Амурском лимане в этом году выловили 37,5% от разрешенного количества, в Приморье - 12,7%.
- Основную часть в показателях путины составляет добыча горбуши, - отметила и.о. председателя комитета рыбного хозяйства Вера Гуль. – Именно этот вид лососевых не зашел в наши воды, а ушел в направлении Камчатки. К примеру, в подзоне Приморье можно было ловить до 9 тысяч тонн горбуши, а по факту добыли около тысячи тонн. Примерно такая же картина была и на Амуре. Зато в Камчатском крае промысловики побили все рекорды. Ученые связывают сложившуюся ситуацию с природными факторами. Рыба ушла туда, где более холодные воды.
Несмотря на это по налогам рыбодобывающая отрасль Хабаровского края в новом сезоне прирастет. Если в 2017 году рыбаки принесли в краевую казну 1,5 млрд рублей отчислений, то в этом прогнозируется на 100 млн больше. Полученные средства станут хорошим подспорьем для реализации в регионе социальных программ. В 2019 году на выполнение основных обязательств перед населением потребуется направить не менее 14 млрд рублей. А для этого необходимо наращивать доходную часть бюджета.
Что касается доступности рыбы на прилавках магазинов, то результаты лова в этом сезоне не должны отразиться на объемах продажи внутри региона. В комитете рыбного хозяйства пояснили, что в регионе уже несколько лет реализуется специальный проект «Доступная рыба», в рамках которого ее продают по сниженной цене. На прошлой неделе был сделан очередной мониторинг наличия продукта в крупных торговых сетях. Он показал, что горбуша и кета представлены сразу в нескольких торговых центрах: в Самбери, НК Сити, Ветеран, Амбар, Седьмая столица. При этом стоимость 1 кг варьируется от 110 до 144 рублей, что в разы ниже рыночных цен.
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