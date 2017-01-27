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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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13 Февраля 2017, 10:15 | Регион сегодня
В Хабаровском крае лесопромышленный комплекс перечислил в бюджет 1,2 млрд рублей
Как отметил председатель комитета лесной промышленности Министерства природных ресурсов Хабаровского края Александр Иванов, в 2016 году лесная отрасль региона продемонстрировала рост по всем основным показателям.
Необработанной древесины произведено 6,3 млн кубометров или 104% к 2015 году, пиломатериалов – более 940 тыс кубометров (109 %), шпона – свыше 160 тыс кубометров (183 %), топливных гранул – 114 тыс тонн (125 %), пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Год стал рекордным по уровню сбора налоговых платежей. По данным ведомства, отрасль перечислила в краевой бюджет 1,2 млрд рублей, что выше уровня 2015 года на 58%. Налоговая отдача с одного кубометра древесины увеличилась со 110 рублей до 210 рублей, что свидетельствует об увеличении объемов производства и реализации качественной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Вера КАЛИНИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал".
Теги: производство лесопереработка
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