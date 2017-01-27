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В Хабаровск доставлен флаг Чемпионата мира по хоккею с мячом
В торжественной церемонии передачи главного символа соревнований, которая прошла в шведском городе Сандвикен, принял участие заместитель председателя Правительства Хабаровского края Александр Федосов. До официального открытия турнира по поручению губернатора края флаг будет выставлен в «Арене «Ерофей», чтобы каждый желающий смог его увидеть.
«Мы начали подготовку к Чемпионату мира по бенди. Главный символ турнира уже доставлен в Хабаровск. Предстоящие в 2018 году соревнования ждут не только болельщики этого вида спорта, но и все жители края. Уверен, мы проведем Чемпионат достойно, на таком же высоком организационном уровне, как и предыдущий. Что касается флага, то по особому распоряжению Губернатора он будет размещен в «Арене «Ерофей» в свободном доступе для всех желающих», - сказал Александр Федосов.
Напомним, регион уже в третий раз получил право принять Чемпионат мира по бенди. С инициативой его проведения в Хабаровске в 2018 году выступил Губернатор Вячеслав Шпорт. Заявка от края по итогам конкурса была поддержана на межведомственной комиссии по проведению международных соревнований в РФ.
Уже определена дата проведения игр Чемпионата группы «А». Они состоятся в Хабаровске в период с 29 января по 4 февраля 2018 года в «Арене «Ерофей». Как ранее отмечал Губернатор края, предстоящий Чемпионат мира по хоккею с мячом в очередной раз привлечет интерес к региону на международном уровне, позволит повысить его инвестиционную и туристическую привлекательность.
- В Хабаровск доставлен флаг Чемпионата мира по хоккею с мячом
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