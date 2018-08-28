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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 13 Сентября, 22:06 |
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В Хабаровском крае объем экспортно-импортных операций увеличился на 400 тысяч тонн
За восемь месяцев 2017 года этот объем составил 3,6 миллиона тонн.
На 9,8% увеличился грузооборот по экспорту, импортные поставки выросли на 20%. 89% физического объема экспортных поставок в январе – августе 2018 года составила древесина и изделия из нее. В основу экспорта также вошли металлы и металлические изделия (5,8%) продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (4,5%).
«Основными товарами импорта по-прежнему остаются продукция химической промышленности (75,2% физического объема импорта), металлы и металлические изделия (10,2%), машины, оборудование и транспортные средства (7,5%), а также продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (2,1%). Среди всех товарных групп более чем в 2 раза увеличился импорт текстиля, изделий из него и обуви», - прокомментировала показатели для «Дальневосточного капитала» пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория АЛЕШИНА.
На 15% увеличилось количество участников внешнеэкономической деятельности. 490 компаний осуществляли экспортно-импортные операции в январе - августе 2018 года в регионе деятельности Хабаровской таможни.
Ведущими торговыми партнерами региона стали Китайская Народная Республика, Австралия, Республика Корея, Филиппины, Нидерланды, Япония, Индонезия и США.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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