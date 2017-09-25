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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 15 Октября, 07:32 |
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В Хабаровске начал работу II Дальневосточный форум предпринимателей
Начался форум с пленарного заседания, которое прошло в формате открытого диалога между бизнесом и представителями краевых и федеральных властей. В качестве спикеров выступили Губернатор края Вячеслав Шпорт, директор департамента оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России Вадим Живулин, первый вице-президент Ассоциации региональных банков России Алина Ветрова, руководитель представительства АСИ в ДФО Ольга Курилова, заместитель генерального директора АНО «Национальное агентство развития квалификаций» Мария Юргелас, основатель проекта «Фабрика предпринимательства» Айдар Булатов, директор по работе с частными клиентами компании Group-IB Руслан Юсуфов.
В ходе планерной сессии предприниматели могли напрямую обратиться к спикерам и задать любые вопросы. В итоге в разговоре приняли участие больше десятка бизнесменов из разных районов Хабаровского края и городов ДФО. В числе наиболее острых тем – внедрение онлайн касс, «северные» льготы, компенсация затрат на доставку продуктов в отдаленные районы, снижение налоговой нагрузки, поддержка обладателей «дальневосточных гектаров».
«Мы всегда в регионе находимся в тесном контакте с бизнес-сообществом. И сегодня целенаправленно пошли на прямой диалог, чтобы еще раз увидеть все «болевые точки». Особенно важна обратная связь от предпринимателей, ведущих бизнес в северных районах. Я сразу же дал несколько поручений отраслевым министерствам. Несмотря на то, что многие вопросы носят общефедеральный характер, мы по ним поработаем и свою позицию донесем. А на следующем форуме обязательно расскажем бизнесменам, что сделано», - подчеркнул Губернатор Вячеслав Шпорт.
Отметим, что в этом году гостями форума стали более 1000 человек из 14 регионов Российской Федерации. Помимо субъектов Дальнего Востока в мероприятии примут участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иркутской и Московской областей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
В течение двух дней площадках форума (Городской дворец культуры, Дом официальных приемов и Тихоокеанский государственный университет) будут проходить 26 мероприятий - 2 открытых диалога, 7 «круглых столов», 6 мастер-классов, 5 ключевых сессий, 2 презентации, 2 лекции, кейс-стади, питч-сессия.
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