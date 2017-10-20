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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 13 Ноября, 16:03 |
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В новом цехе резидент ТОР "Хабаровск" наладит производство масляных фильтров для автомобилей
Компания «Прада Промфильтр», являющаяся резидентом ТОР «Хабаровск», в следующем году планирует начать строительство нового цеха, рассказал генеральный директор предприятия Артем Лисичёнок. В новом цехе предполагается наладить производство масляных фильтров для автомобилей.
По его словам, участок под новое помещение находится рядом с уже действующим производством. В настоящее время здесь завершаются геологические и геодезические работы, после чего начнется строительство нового цеха. Завершить его предполагается в 2019 году.
«Проект по изготовлению воздушных и салонных автомобильных фильтров, в реализацию которого вложено 56 млн рублей, по сути, можно считать уже реализованным, – отмечает Артем Лисичёнок. – Мы вышли на проектную мощность, которая составляет 300 тысяч единиц продукции в год. Поэтому мы хотим расширить линейку производства и выйти на новые рынки сбыта».
Напомним, что по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина для инвесторов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток будут продлены льготы по социальным страховым взносам.
«Они действовали в течение трех лет, сейчас они продлены до 10 лет для любого инвестора, который придет на Дальний Восток до 2025 года. То есть пониженные ставки будут действовать до 2035 года. Закон сейчас готовится к принятию», - заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
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