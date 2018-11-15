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Один из долгостроев бывшего "Дальспецстроя" ввели в эксплуатацию в Хабаровске
Компания ГВСУ №6 в Хабаровске ввела в эксплуатацию многоквартирный дом по улице Выставочной. Церемония ввода в эксплуатацию состоялась 12 декабря, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Застройщик устранил все недочеты, мы убедились в этом в ходе очередной инспекции. Завершены все фасадные и внутренние работы. Документ о вводе в эксплуатацию выдан. Еще одну многоэтажку бывшего «Дальспецстроя» по улице Павла Морозова планируется сдать в первом квартале 2019 года. Этот вопрос также находится на контроле у губернатора, - сообщил председатель комитета государственного строительного надзора края Олег Сутурин.
В ближайшее дни начнут передавать квартиры дольщикам еще одного проблемного объекта по улице Алексеевской. Здесь компания МУП «УКС» завершила строительство дома на 145 квартир и также получила разрешение на ввод.
Напомним, что ситуация с завершением строительства домов, в которых люди купили квартиры на условиях долевого строительства, находится под контролем губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В октябре на очередном совещании глава региона поставил жесткие сроки ввода долгостроев в эксплуатацию, а также раскритиковал работу ответственных за строительство структур.
Автор фото: Семён Симоненко
Журнал "Дальневосточный капитал".
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