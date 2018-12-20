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На севере Хабаровского края втридорога закупают топливо для муниципальных котельных
Контрольно-счетная палата Хабаровского края проверила деятельность министерства жилищно-коммунального хозяйства края и проанализировала информация о стоимости приобретаемого топлива по всем районам края по итогам 2017 года.
«Вопрос ценовой политики на топливо для предприятий ЖКХ края требует безотлагательного решения», - отметил аудитор Контрольно-счетной палаты края Валентин Андрейчико.
Как выяснилось в ходе проверки, в большинстве северных районов края фактическая стоимость поставленного топлива оказалась выше, чем было предусмотрено тарифами, в центральных и южных районах – наоборот, ниже. Аудитор КСП отметил, что одной из причин удорожания топлива для коммунальных предприятий стала несвоевременность оплаты за него, что повлекло наложение поставщиками штрафных санкций.
Как объяснил генеральный директор межмуниципального ООО «Межрайтопливо» Евгений Ширяев, если топливо приобретается по предоплате, поставщик (в данном случае это, как правило, производитель) снижает его стоимость. Если же оплата происходит после поставки, это приводит к удорожанию горючего, потому что поставщиками уже выступают посредники.
«Межрайтопливо» проводит централизованную закупку топлива для 14 районов края. Остальные пять муниципальных образованиях – Хабаровск и Комсомольске-на-Амуре, а также Комсомольский, Солнечный и Хабаровском районы – осуществляли закупки и поставку топлива для предприятий ЖКХ самостоятельно.
Именно с целью снижения стоимости горючего, как пояснила первый замминистра ЖКХ края Елена Костенко, и было создано межмуниципальное предприятие «Межрайтопливо». Если каждый район будет заниматься этим самостоятельно, его стоимость увеличится в разы, что и произошло на севере края.
На заседании постоянного комитета Законодательной Думы края по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК обсудили пути решения этой проблемы. Его председатель Сергей Сокуренко отметил, что обеспечение организации поставки топлива в северные районы – это обязанность правительства края.
Он предложил сделать «Межрайтопливо» ответственным за поставки топлива во все районы и подумать о возможности авансировать его деятельность из бюджета края, чтобы за топливо не приходилось переплачивать. Актуальный вопрос будет вынесен на отраслевое совещание.
Олег КУЛЬГИН.
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