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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Хабаровский край стал примером лучших практик в области увеличения доли МСП в закупках товаров
Минвостокразвития РФ отметило Хабаровский край как образцовый регион по созданию условий участия малого и среднего бизнеса в закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в рамках концепции развития приграничных территорий субъектов ДФО.
На территории Хабаровского края, для повышения открытости и доступности закупок местных поставщиков и производителей продукции, Комитетом государственного заказа Правительства края был создан единый информационный портал «Витрина закупок» – zakupki.khabkrai.ru. Многоуровневая система «умного» поиска позволяет находить информацию по множеству параметров: сведения о закупке, по приложенной документации, по корню вводимого слова.
Пользователи портала имеют возможность получать самую актуальную информацию о закупках, оформив бесплатную подписку на рассылку новостей об интересующих закупках.
Кроме того, на портале реализован поиск закупок с предоставлением преимущества субъектам малого и среднего предпринимательства.
Помимо электронной площадки в качестве мер поддержки участникам закупок из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), зарегистрированных на приграничных территориях, в Хабаровском крае оказываются методическая и образовательная помощь.
По инициативе Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края автономная некоммерческая организация «Краевое агентство содействия предпринимательству» (АНО КАСП) с 1 июля 2016 года проводит бесплатные индивидуальные консультации и семинары желающим принять участие в закупках, в том числе, по скайпу. С расписанием консультаций можно ознакомиться на сайте АНО КАСП.
Всего в 2016 году было организовано 14 обучающих семинаров в 11 районах Хабаровского края и двух городских округах – Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, в которых приняли участие 140 представителей малого бизнеса. Индивидуальные консультации получили 28 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Еще одна практика разработана по рекомендации Совета по предпринимательству. Микрофинансовой организацией «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» (www.fond27.ru), для участников закупок создан специальный финансовый продукт – микрозаем «Тендерный». Микрозаймы предоставляются на обеспечение заявок на участие СМСП в конкурсах и аукционах, обеспечение и исполнения контрактов малых и средних предприятий по итогам конкурсов, аукционов, запроса котировок.
В 2016 году финансовую поддержку получили 6 СМСП на сумму свыше 6,8 миллионов рублей. Заемные средства были направлены на обеспечение и исполнение контрактов по закупкам.
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